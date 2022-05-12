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ОПЗЖ у Верховній Раді перестала існувати

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 13:21
ОПЗЖ в колишньому вигляді перестала існувати

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" - у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Про розпуск фракції ОПЗЖ оголосили в  парламенті.

Що передувало: Із ОПЗЖ почали виходити народні депутати. 25 нардепів створили на осонові ОПЗЖ свою депутатську групу і назвалися "Платформа за життя та мир".

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висловив думку, що на найближчих виборах українці покажуть своє ставлення до новоствореної депутатської групи. За його словами "які літери не бери, одне слово виходить".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті.
  • 3 травня Верховна Рада офіційно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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