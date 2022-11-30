Льовочкіна вирішила здати мандат нардепа від "ОПЗЖ"
Народна депутатка забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".
Джерело: пресслужба Льовочкіної
Дослівно: "Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень".
Деталі: Повідомляється нібито це рішення Льовочкіна прийняла у зв’язку з сімейними обставинами.
Пряма мова нардепки: "Насамперед, я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді та ПАРЄ, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення приняте у зв’язку із сімейними обставинами".
Нагадаємо:
- У 2019 році Льовочкіна була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 21 у списку.
- Станом на вересень 2021 року, згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Льовочкіна жодного разу не виступала в ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.
- У травні 2022 року український номер Юлії Льовочкіної знаходився в мережі у роумінгу у Франції. Але вона не відповіла на дзвінки журналістів "Схем". Прочитавши повідомлення у месенджері, проігнорувала і його.
- У вересні касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа – За життя" і остаточно заборонив її діяльність.