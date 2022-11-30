Льовочкіна вирішила здати мандат нардепа від "ОПЗЖ"

Народна депутатка забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".

Джерело: пресслужба Льовочкіної

Дослівно: "Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень".

Деталі: Повідомляється нібито це рішення Льовочкіна прийняла у зв’язку з сімейними обставинами.

Пряма мова нардепки: "Насамперед, я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді та ПАРЄ, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення приняте у зв’язку із сімейними обставинами".

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