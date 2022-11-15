СБУ завела справу за прославляння Росії у Києво-Печерській Лаврі

Українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір"".

Деталі: Правоохоронці здійснюють слідчі дії за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Що цьому передувало: