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Кремль відреагував на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 12:59
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я".

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Теми: РосіяцеркваСБУобшуки
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