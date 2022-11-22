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Кремль відреагував на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 11:59
Кремль відреагував на обшуки в Києво-Печерській лаврі
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я".

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Теми: РосіяУПЦ МПСБУобшуки
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