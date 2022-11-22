Кремль відреагував на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я".

Передісторія:

Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Крім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукають ДРГ і зброю.

Раніше на території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки.

Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.