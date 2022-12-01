Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За вибухом в українському посольстві стоїть Росія – Резніков

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 18:21
Міністр оборони України Олексій Резніков, скрін з брифінгу 1 грудня

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за нещодавнім інцидентом з вибухом в українському посольстві в Іспанії стоїть Росія.

Джерело: Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 грудня 

Пряма мова: "Світ починає визнавати, що це (Росія - ред.) – держава терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка (очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес – ред.) розповіла (на брифінгу - ред.) про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор.

Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді і темряві. Це означає, що це виклик для всього світу".

Передісторія: 

  • 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови. В Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
  • Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в день, коли в посольство України в Іспанії надіслали пакунок із бомбою, ще дві дипломатичні представництва отримали листи з "дуже конкретними погрозами".

Теми: РезніковРосіяМЗСвибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту

Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності - Боррель

фото, відео, оновленоВ Одесі прогримів вибух: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

фотоСуперяхту Медведчука, арештовану в Хорватії, продадуть на користь України

В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція

РосЗМІ: Росія готова покинути ЗАЕС в обмін на транзит нафти і газу через Україну

Усі новини...
Резніков
Україна веде переговори про отримання ракет С-300 від інших країн – Резніков
На війні з Росією загинула 101 жінка-військовослужбовиця – Резніков
97% цілей російських ракет є цивільними об'єктами – Резніков
Останні новини
20:22
Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ
20:18
фотоСвященник Лаври Захарій отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"
20:08
Глава Мюнхенської конференції: Україна має повне право відвоювати Крим
19:58
МВС Іспанії розповіло, що було в пакунку, який отримало посольство України
19:49
Якщо у всьому Києві зникне світло, метро не ходитиме – Кличко
19:48
Голова Верховного суду Білорусі потрапив до реанімації
19:35
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП через ракетні удари РФ по енергосистемі
19:35
ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту
19:32
ЄС створив у Києві кіберлабораторію для Збройних сил України
19:05
Верховний суд визнав незаконною передачу палацу Терещенків на Житомирщині УПЦ МП
Усі новини...