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За вибухом в українському посольстві стоїть Росія – Резніков

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 17:21
За вибухом в українському посольстві стоїть Росія – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков, скрін з брифінгу 1 грудня

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за нещодавнім інцидентом з вибухом в українському посольстві в Іспанії стоїть Росія.

Джерело: Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 грудня 

Пряма мова: "Світ починає визнавати, що це (Росія - ред.) – держава терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка (очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес – ред.) розповіла (на брифінгу - ред.) про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор.

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Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді і темряві. Це означає, що це виклик для всього світу".

Передісторія: 

  • 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови. В Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
  • Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в день, коли в посольство України в Іспанії надіслали пакунок із бомбою, ще дві дипломатичні представництва отримали листи з "дуже конкретними погрозами".

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Теми: РезніковРосіяМЗСвибух
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