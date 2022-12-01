За вибухом в українському посольстві стоїть Росія – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за нещодавнім інцидентом з вибухом в українському посольстві в Іспанії стоїть Росія.

Джерело: Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 грудня

Пряма мова: "Світ починає визнавати, що це (Росія - ред.) – держава терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка (очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес – ред.) розповіла (на брифінгу - ред.) про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор.

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Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді і темряві. Це означає, що це виклик для всього світу".

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