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Норвегия выделяет $100 млн на восстановление украинской инфраструктуры

Ольга ГлущенкоПятница, 9 декабря 2022, 23:33
Норвегия выделяет $100 млн на восстановление украинской инфраструктуры
флаг Норвегии, фото Pixabay

Норвегия выделяет миллиард крон (примерно 100 млн долларов) на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Источник: сайт правительства Норвегии

Прямая речь министра иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт: "Существует насущная необходимость в восстановлении системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после бомбардировок Россией гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон для быстрых ремонтных работ".

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Детали: Соответствующее соглашение 9 декабря подписали Хюитфельдт и директор восточноевропейского отделения Всемирного банка Аруп Банерджи.

На правительственном сайте отмечают, что "новый транш от Норвегии направляется через Целевой фонд Всемирного банка по восстановлению, реконструкции и реформированию Украины, который является многосторонним донорским проектом Всемирного банка".

Ранее Норвегия уже предоставила 300 млн. норвежских крон для поддержки украинского бюджета. Эти средства были использованы для выплаты заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных пособий.

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Напомним: Европейский Союз и Норвегия заключили во вторник административное соглашение о предоставлении последней добровольного финансового взноса в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год.

Темы: Норвегиявойнаэнергетика
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