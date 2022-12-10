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"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної" – Гайдай

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 00:12
Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної – Гайдай
Сергій Гайдай. Фото з Telegram

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підійшли впритул до Кремінної і знаходяться в декількох кілометрах від міста.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону".

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Деталі: Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоб захищати свої позиції.

Голова ОВА зазначив, що "свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового  і Кремінної".

Крім того, переконаний Гайдай, зимова погода сприятиме швидкому руху техніки на фронті.

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Він згадав і про партизанів на Луганщині, завдяки яким відбувається "певна "бавовна".

Нагадаємо: Гайдай переконаний, що наприкінці зими Сили оборони на Луганщині можуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.

Теми: Луганська областьвійнаЗбройні силиокупація
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