"Наши войска в нескольких километрах от Кременной" – Гайдай
Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь: "Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона".
Детали: Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.
Глава ОВА отметил, что "свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".
Кроме того, убежден Гайдай, зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте.
Он вспомнил и о партизанах на Луганщине, благодаря которым происходит "определенная "бавовна".
Напомним: Гайдай считает, что в конце зимы Силы обороны на Луганщине могут выйти на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить всю область.