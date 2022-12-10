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"Наши войска в нескольких километрах от Кременной" – Гайдай

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 00:12
Наши войска в нескольких километрах от Кременной – Гайдай
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона".

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Детали: Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.

Глава ОВА отметил, что "свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".

Кроме того, убежден Гайдай, зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте.

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Он вспомнил и о партизанах на Луганщине, благодаря которым происходит "определенная "бавовна".

Напомним: Гайдай считает, что в конце зимы Силы обороны на Луганщине могут выйти на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить всю область.

Темы: Луганская областьвойнаВооруженные силыоккупация
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