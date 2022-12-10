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Постпред Британії при ООН відповіла на російські закиди про постачання зброї Україні

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 00:57
Постпред Британії при ООН відповіла на російські закиди про постачання зброї Україні
Барбара Вудворд, скриншот

Представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія скликала засідання Радбезу для обговорення постачань озброєнь Україні, але при цьому сама отримує зброю з Ірану і шукає в інших країнах.

Джерело: Вудворд на засіданні Радбезу ООН у п’ятницю, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Іронія, з огляду на тему цього засідання, полягає в тому, що Росія веде війну, у тому числі із застосуванням зброї, отриманої з Ірану в порушення резолюції 2231 і майже напевно намагається знайти зброю в інших країнах, на які не поширюються санкції, таких, як Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються".

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Деталі: Незважаючи на заклики щодо припинення вогню, мирного діалогу та дипломатії, російський президент у середу двічі підтвердив, що вторгнення триватиме і що воно буде тривалим, додала постійна представниця Британії.

Вудворд нагадала, що Путін "також підтвердив неоімперіалістичний характер кампанії, заявивши, що, на відміну від Петра І, зробив Азовське море внутрішнім морем Росії".

Вона підкреслила, що за нинішніх умов Україна не має іншого вибору, ніж як скористатися своїм правом на самозахист.

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"У подібній ситуації всі ми вчинили б так само. І завдяки рішучому прагненню вижити Україна перемагає", - зазначила постпред.

За її словами, Велика Британія пишається підтримкою, яку надає українському народові, – військовою, гуманітарною, у відновленні критично важливої інфраструктури, зруйнованої російськими атаками.

Британія вітає мирні пропозиції України й закликає Росію "аналогічним чином взяти на себе зобов'язання щодо змістовного діалогу та переговорів, що ґрунтуватимуться на підтримці прав України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН", зауважила посол.

Теми: ООНВелика БританіяРосіязброя
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