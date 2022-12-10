Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

Представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия созвала заседание Совбеза для обсуждения поставок вооружений Украине, но при этом сама получает оружие из Ирана и ищет в других странах.

Источник: Вудворд на заседании Совбеза ООН в пятницу, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Ирония, учитывая тему этого заседания, заключается в том, что Россия ведет войну, в том числе с применением оружия, полученного из Ирана в нарушение резолюции 2231 и почти наверняка пытается найти оружие в других странах, на которые не распространяются санкции, таких, как Северная Корея, поскольку ее собственные запасы сокращаются".

Реклама:

Детали: Несмотря на призывы о прекращении огня, мирного диалога и дипломатии, российский президент в среду дважды подтвердил, что вторжение будет продолжаться и что оно будет длительным, добавила постоянный представитель Великобритании.

Вудворд напомнила, что Путин "также подтвердил неоимпериалистический характер кампании, заявив, что, в отличие от Петра I, сделал Азовское море внутренним морем России".

Она подчеркнула, что в нынешних условиях Украина не имеет другого выбора, чем как воспользоваться своим правом на самозащиту.

ВИДЕО ДНЯ

"В подобной ситуации все мы поступили бы так же. И благодаря решительному стремлению выжить Украина побеждает", - отметила постпред.

По ее словам, Великобритания гордится поддержкой, которую оказывает украинскому народу, - военной, гуманитарной, в восстановлении критически важной инфраструктуры, разрушенной российскими атаками.

Великобритания приветствует мирные предложения Украины и призывает Россию "аналогичным образом взять на себя обязательства по содержательному диалогу и переговоров, основанных на поддержке прав Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН", отметила посол.