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Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 00:57
Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине
Барбара Вудворд, скриншот

Представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия созвала заседание Совбеза для обсуждения поставок вооружений Украине, но при этом сама получает оружие из Ирана и ищет в других странах.

Источник: Вудворд на заседании Совбеза ООН в пятницу, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Ирония, учитывая тему этого заседания, заключается в том, что Россия ведет войну, в том числе с применением оружия, полученного из Ирана в нарушение резолюции 2231 и почти наверняка пытается найти оружие в других странах, на которые не распространяются санкции, таких, как Северная Корея, поскольку ее собственные запасы сокращаются".

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Детали: Несмотря на призывы о прекращении огня, мирного диалога и дипломатии, российский президент в среду дважды подтвердил, что вторжение будет продолжаться и что оно будет длительным, добавила постоянный представитель Великобритании.

Вудворд напомнила, что Путин "также подтвердил неоимпериалистический характер кампании, заявив, что, в отличие от Петра I, сделал Азовское море внутренним морем России".

Она подчеркнула, что в нынешних условиях Украина не имеет другого выбора, чем как воспользоваться своим правом на самозащиту.

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"В подобной ситуации все мы поступили бы так же. И благодаря решительному стремлению выжить Украина побеждает", - отметила постпред.

По ее словам, Великобритания гордится поддержкой, которую оказывает украинскому народу, - военной, гуманитарной, в восстановлении критически важной инфраструктуры, разрушенной российскими атаками.

Великобритания приветствует мирные предложения Украины и призывает Россию "аналогичным образом взять на себя обязательства по содержательному диалогу и переговоров, основанных на поддержке прав Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН", отметила посол.

Темы: ООНВеликобританияРосcияоружие
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