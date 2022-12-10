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Окупанти посилено шукають партизанів у Криму – ЦНС

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 06:10
Фото: Vadim Ghirda

Російські загарбники посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Там (В АР Крим – ред.) російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього будуть проведені вибіркові обшуки в квартирах та будинках кримчан. акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу".

Деталі: У ЦНС зазначають, що росіяни мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони і комп’ютери з  метою пошуку інформації, яка вкаже на співпрацю із ЗСУ.

За даними центру, такі заходи пов’язані з отриманими Кремлем даними закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Зокрема, навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви.

Це стосується й тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж 8 років окупації. 

"Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ. Тому, намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям", – переконані в ЦНС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Криму оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки" – його введуть не на всьому півострові, а в окремих районах.

Теми: КримокупаціяпартизаниРосія
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