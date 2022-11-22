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Окупанти Криму оголосили "високий рівень терористичної небезпеки"

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 14:46
Колаборант Аксьонов. Фото з Telegram

У тимчасово окупованому Криму оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки" – його введуть не на всьому півострові, а в окремих районах.

Джерело: так званий глава Криму, пособник окупантів Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова колаборанта: "З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень та об'єктах республіки з 20:00 22 листопада 2022 року до 20:00 7 грудня 2022 року діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки".

Деталі: За словами Аксьонова, це рішення зачіпає території міських округів Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойський, Красноперекопський і Ленінський райони.

"Жовтий рівень терористичної небезпеки" запроваджують на об'єктах так званих Міністерства транспорту, МінЖКГ, МОЗ, Міністерства палива та енергетики, Мінпромполітики і Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму.

Пособник окупантів запевняє, що ситуація в регіоні "повністю контролюється" і "безпека Республіки Крим, її мешканців і гостей у повному обсязі забезпечується силовими структурами та правоохоронними органами".

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Теми: Кримокупація
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