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Оккупанты усиленно ищут партизан в Крыму – ЦНС

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 06:10
Фото: Vadim Ghirda

Российские захватчики усиливают контрдиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Там (в АР Крым - ред.) российские спецслужбы получили задание выявить подпольные сети украинцев. Для этого будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа".

Детали: В ЦНС отмечают, что россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры с целью поиска информации, которая укажет на сотрудничество с ВСУ.

По данным центра, такие меры связаны с полученными Кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые ранее поддерживали широкомасштабное вторжение РФ в Украину, сейчас апатичны к поддержке Москвы.

Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым в течение 8 лет оккупации.

"Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли важную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому, пытаются найти новые методы борьбы с подпольем", - убеждены в ЦНС.

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Напомним: Во временно оккупированном Крыму объявили "желтый уровень террористической опасности" – его введут не на всем полуострове, а в отдельных районах.

Темы: КрымоккупацияпартизаныРосcия
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