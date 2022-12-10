Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака дронами: на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла тисячі споживачів

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 08:30
ілюстративне фото Getty Images

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики  тисячі споживачів.

Інформації про постраждалих немає.

Триває робота рятувальних та відновлювальних служб".

Деталі: У міськраді Одеси також повідомили, що у зв’язку з лімітами на споживання електроенергії у суботу електротранспорт у місті працювати не буде.

Що передувало: Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьелектроенергіявійнабезпілотники
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

оновлено о 01:15Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Усі новини...
Одеська область
Данілов про наслідки атаки РФ і "ноу-хау": Найбільші проблеми будуть на Одещині
На Одещині є влучання в цивільні будинки, поранено двох людей - ОВА
На Одещині знищили міну, яку штормом винесло на берег
Останні новини
11:52
В "Енергоатомі" повідомили про відключення від електромережі одного з реакторів на АЕС
11:49
Росія нарощує виробництво найпотужніших засобів ураження – Медведєв
11:33
На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, в яких стріляли браконьєри
11:22
фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ
11:14
"Укренерго" залучило понад 400 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури
11:08
Окупанти вбили 2 мирних жителів Херсонщини за добу
11:02
відеоЯк артилеристи ЗСУ та пес Бармен знищують російських окупантів
10:50
У Європарламенті пропонують відкласти всі ініціативи щодо Катару через розслідування про лобізм
10:35
фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА
10:29
В областях РФ, що межують з Україною, заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян
Усі новини...