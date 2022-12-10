Атака дронами: на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла тисячі споживачів

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів.

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Інформації про постраждалих немає.

Триває робота рятувальних та відновлювальних служб".

Деталі: У міськраді Одеси також повідомили, що у зв’язку з лімітами на споживання електроенергії у суботу електротранспорт у місті працювати не буде.

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Що передувало: Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.