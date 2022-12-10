Атака дронами: в Одесской области существенные разрушения объектов энергетики

В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей.

Информации о пострадавших нет.

Продолжается работа спасательных и восстановительных служб".

Детали: В горсовете Одессы также сообщили, что в связи с лимитами на потребление электроэнергии в субботу электротранспорт в городе работать не будет.

Что предшествовало: Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.