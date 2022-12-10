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Щоб повернути Одесі світло, знадобиться більше часу – заступник Єрмака

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 14:24

Ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається важкою, але контрольованою, тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки дронами РФ.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, "Укренерго" в Facebook

Пряма мова: "На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване".

Деталі: Тимошенко підтвердив, що наразі місто знеструмлено. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

За даними представника ОП, всі пункти Незламності в Одесі та області працюють.

Своєю чергою "Укренерго" пояснює, що ворожі удари пошкодили частину магістральних високовольтних мереж та обладнання і теж попереджає про триваліший час відновлювальних робіт.

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Дослівно: "Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди.  Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень".

Теми: Одесаелектроенергія
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