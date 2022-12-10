Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 13:24
Чтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП

Ситуация с энергоснабжением в Одессе остается тяжелой, но контролируемой, продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки дронами РФ.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, "Укрэнерго" в Facebook

Прямая речь: "На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно.

Реклама:

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власти и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное".

Детали: Тимошенко подтвердил, что сейчас город обесточен. Запитаны только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

По данным представителя ОП, все пункты Незламности в Одессе и области работают.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь "Укрэнерго" объясняет, что вражеские удары повредили часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования и тоже предупреждает о более длительном времени восстановительных работ.

Дословно: "Сейчас ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения.  Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений".

Темы: Одессаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: