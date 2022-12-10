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Чтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 14:24

Ситуация с энергоснабжением в Одессе остается тяжелой, но контролируемой, продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки дронами РФ.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, "Укрэнерго" в Facebook

Прямая речь: "На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власти и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное".

Детали: Тимошенко подтвердил, что сейчас город обесточен. Запитаны только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

По данным представителя ОП, все пункты Незламности в Одессе и области работают.

В свою очередь "Укрэнерго" объясняет, что вражеские удары повредили часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования и тоже предупреждает о более длительном времени восстановительных работ.

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Дословно: "Сейчас ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения.  Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений".

Темы: Одессаэлектроэнергия
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