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Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 21:34
ФОТО РIXABAY.COM

ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців.

Джерело: ДТЕК Одеські електромережі, Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА

Дослівно ДТЕК: "Без світла залишаються Одеса та майже вся область.

Ситуація в енергетиці Одеської області залишається складною".

Деталі: Тим часом влада повідомляє, що йдеться "не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці".

Дослівно ОДА: "Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання.

Якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Теми: Одеська областьелектроенергіяобстріл
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