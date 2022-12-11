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Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 00:15
Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися
ФОТО РIXABAY.COM

ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців. Згодом в Одеській ОВА роз'яснили деякі положення звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення.

Джерело: ДТЕК Одеські електромережі, Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА

Дослівно ДТЕК: "Без світла залишаються Одеса та майже вся область.

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Ситуація в енергетиці Одеської області залишається складною".

Деталі: Тим часом влада повідомляє, що йдеться "не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці".

Дослівно ОДА: "Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання.

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Якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити".

Оновлено о 01:15: Речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив, що йдеться не про відсутність світла протягом 2-3 місяців, а про тривалість відновлювальних робіт на енергооб’єктах.

"Щодо терміну 2-3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання. Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні", – написав він у Telegram.

Братчук також заявив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив, а "вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України".

Нагадаємо: Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Теми: Одеська областьелектроенергіяобстріл
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