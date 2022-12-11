Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесская область: власти рассказали, как долго будут восстанавливать энергообъекты и нужно ли эвакуироваться

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 00:15
Одесская область: власти рассказали, как долго будут восстанавливать энергообъекты и нужно ли эвакуироваться
ФОТО РIXABAY.COM

ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишут, что может быть до 2-3 месяцев. Позже в Одесской ОГА разъяснили некоторые положения обращения Департамента систем жизнедеятельности и энергообеспечения.

Источник: ДТЭК Одесские электросети, Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА

Дословно ДТЭК: "Без света остаются Одесса и почти вся область.

Реклама:

Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной".

Детали: Между тем власти сообщают, что речь идет "не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца".

Дословно ОГА: "Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения.

ВИДЕО ДНЯ

Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать".

Обновлено в 01:15: Представитель Одесской ОГА Сергей Братчук пояснил, что речь идет не об отсутствии света в течение 2-3 месяцев, а о продолжительности восстановительных работ на энергообъектах.

"Относительно срока 2-3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования. Одесская ОГА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в дом каждого нашего земляка в ближайшие дни", - написал он в Telegram.

Братчук также заявил, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал, а "вольная интерпретация обращения, которое размещено на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА в Facebook, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины".

Напомним: В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Темы: Одесская областьэлектроэнергияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: