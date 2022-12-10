Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем

Президент Володимир Зеленський нагадав, що навіть за відсутності ракетних ударів з боку Росії є й інші обстріли, а також атаки дронами, які нищать українську енергосистему.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Треба розуміти: якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами.

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Майже щодня бувають влучання в енергообʼєкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі".

Деталі: Президент нагадав, що найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

Нагадаємо: ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців.