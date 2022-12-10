Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 22:19
фото оп

Президент Володимир Зеленський нагадав, що навіть за відсутності ракетних ударів з боку Росії є й інші обстріли, а також атаки дронами, які нищать українську енергосистему.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Треба розуміти: якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами.

Майже щодня бувають влучання в енергообʼєкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі".

Деталі: Президент нагадав, що найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

Нагадаємо: ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців.

Теми: Зеленськийосвітавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ

фотоМаршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих

Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Негода зупинила електротранспорт у Львові

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО найближчими тижнями
Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський
Зеленський обговорив з Сунаком "формулу миру", питання оборони і енергетики
Останні новини
00:17
На Сумщині ворог обстріляв дві прикордонні громади
23:54
До Замбії повернули тіло студента, який відбував термін у РФ і загинув в Україні
23:35
Президент Фінляндії сумнівається, що відносини з РФ вдасться налагодити найближчим часом
23:10
У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ
22:40
Глава Міноборони Швеції: допомога Україні – інвестиція в загальну безпеку
22:27
Зеленський розповів про засідання Ставки й про ситуацію на Одещині
22:15
Зеленський поговорить із Байденом у неділю
22:02
Вучич звинуватив Косово у спробі "вирішити сербську проблему", закликав зберігати мир
21:55
У Польщі почнуться навчання українських медиків із повітряної евакуації
21:41
РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП
Усі новини...