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Зеленский: Если нет ракетных ударов, это не значит, что нет проблем

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 22:19
фото оп

Президент Владимир Зеленский напомнил, что даже при отсутствии ракетных ударов со стороны России есть и другие обстрелы, а также атаки дронами, которые уничтожают украинскую энергосистему.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Надо понимать: если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти ежедневно в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами.

Почти ежедневно бывают попадания в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе".

Детали: Президент напомнил, что наихудшая ситуация с графиками отключений света сейчас во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

Напомним: ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишут, что может быть до 2-3 месяцев.

Темы: Зеленскийобразованиевойна
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