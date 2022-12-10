Чвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

Завершився дев’ятнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі, після якого на турнірі залишилося лише 4 команди – Хорватія, Аргентина, Марокко та Франція.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Вдень зустрілися Португалія та Марокко. Перші були фаворитами цього Мундіалю, другі – вперше в історії вийшли у чвертьфінал ЧС.

Кріштіану Роналду знову не вийшов в основі свого, ймовірно, останнього матчу на Чемпіонатах світу.

Португальці контролювали м’яч, не даючи африканцям, здавалося б, жодного шансу. Марокканці тим часом бездоганно оборонялися, а вже наприкінці першого тайму змогли забити.

Як би європейці не старалися, відігратися вони не змогли до 90-ї хвилини.

Роналду пішов у роздягальню в сльозах, попри те, що повторив світовий рекорд за кількістю матчів за збірну – 196.

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Із перемогою 1:0 Марокко проходить далі – це перша в історії африканська команда, яка гратиме в півфіналі Мундіалю.

Далі грали Англія проти Франції. Обидві команди претендують на чемпіонство у світі, тому гра обіцяла бути гарячою.

Так і виявилося. Французи вийшли вперед завдяки потужному удару Орельєна Чуамені вже на 17 хвилині.

На початку другого тайму Англія заробляє пенальті, яке без проблем реалізовує капітан Гаррі Кейн.

Трошки згодом Олів’є Жиру забив гол – 2:1.

Після цього суддя поставив у ворота Франції ще один пенальті, і на цей раз Кейн вдарив вище воріт.

За статистикою англійці трошки випереджали французів, але табло показало протилежне.

Франція зустрінеться з Марокко 14 грудня, Англію ми на Чемпіонаті світу 2022 більше не побачимо.