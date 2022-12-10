Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 22:03
Чвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі
фото getty

Завершився дев’ятнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі, після якого на турнірі залишилося лише 4 команди – Хорватія, Аргентина, Марокко та Франція.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Вдень зустрілися Португалія та Марокко. Перші були фаворитами цього Мундіалю, другі – вперше в історії вийшли у чвертьфінал ЧС.

Реклама:

Кріштіану Роналду знову не вийшов в основі свого, ймовірно, останнього матчу на Чемпіонатах світу.

Португальці контролювали м’яч, не даючи африканцям, здавалося б, жодного шансу. Марокканці тим часом бездоганно оборонялися, а вже наприкінці першого тайму змогли забити.

Як би європейці не старалися, відігратися вони не змогли до 90-ї хвилини.

ВІДЕО ДНЯ

Роналду пішов у роздягальню в сльозах, попри те, що повторив світовий рекорд за кількістю матчів за збірну – 196.

Із перемогою 1:0 Марокко проходить далі – це перша в історії африканська команда, яка гратиме в півфіналі Мундіалю.

Далі грали Англія проти Франції. Обидві команди претендують на чемпіонство у світі, тому гра обіцяла бути гарячою.

Так і виявилося. Французи вийшли вперед завдяки потужному удару Орельєна Чуамені вже на 17 хвилині.

На початку другого тайму Англія заробляє пенальті, яке без проблем реалізовує капітан Гаррі Кейн.

Трошки згодом Олів’є Жиру забив гол – 2:1.

Після цього суддя поставив у ворота Франції ще один пенальті, і на цей раз Кейн вдарив вище воріт.

За статистикою англійці трошки випереджали французів, але табло показало протилежне.

Франція зустрінеться з Марокко 14 грудня, Англію ми на Чемпіонаті світу 2022 більше не побачимо.

Теми: чемпіонат світуфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
чемпіонат світу
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на ЧС-2023
Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС
Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: