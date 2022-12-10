Четвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

Завершился девятнадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре, после которого на турнире осталось лишь 4 команды - Хорватия, Аргентина, Марокко и Франция.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Днем встретились Португалия и Марокко. Первые были фаворитами этого Мундиаля, вторые - впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ.

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Криштиану Роналду снова не вышел в основе своего, вероятно, последнего матча на Чемпионатах мира.

Португальцы контролировали мяч, не давая африканцам, казалось бы, ни единого шанса. Марокканцы тем временем безупречно оборонялись, а уже в конце первого тайма смогли забить.

Как бы европейцы ни старались, отыграться они не смогли до 90-й минуты.

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Роналду ушел в раздевалку в слезах, несмотря на то, что повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборную - 196.

С победой 1:0 Марокко проходит дальше - это первая в истории африканская команда, которая будет играть в полуфинале Мундиаля.

Далее играли Англия против Франции. Обе команды претендуют на чемпионство в мире, поэтому игра обещала быть горячей.

Так и оказалось. Французы вышли вперед благодаря мощному удару Орельена Чуамени уже на 17 минуте.

В начале второго тайма Англия зарабатывает пенальти, который без проблем реализует капитан Гарри Кейн.

Чуть позже Оливье Жиру забил гол - 2:1.

После этого судья поставил в ворота Франции еще один пенальти, и на этот раз Кейн ударил выше ворот.

По статистике англичане немножко опережали французов, но табло показало обратное.

Франция встретится с Марокко 14 декабря, Англию мы на Чемпионате мира 2022 больше не увидим.