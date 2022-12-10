Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський
Субота, 10 грудня 2022, 22:41
Президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація в Одеській області зараз складна – без світла залишаються понад півтора мільйона українців.
Джерело: Зеленський під час відеозвернення
Пряма мова Зеленського: "Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві.
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Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики".
Нагадаємо: ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців.
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