Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація в Одеській області зараз складна – без світла залишаються понад півтора мільйона українців.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві.

Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики".

Нагадаємо: ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Влада пише, що може бути до 2-3 місяців.