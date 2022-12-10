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Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 22:41
Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский
ФОТО PIXABAY.COM

Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Одесской области сейчас сложная - без света остаются более полутора миллионов украинцев.

Источник: Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте.

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По состоянию на это время более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества.

Напомним: ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишут, что может быть до 2-3 месяцев.

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Темы: ЗеленскийОдесская областьэлектроэнергияобстрел
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