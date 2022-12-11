Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер
Неділя, 11 грудня 2022, 00:35
Внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Деталі: Вечері 10 грудня Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти. Очільник міста уточнив, що "це не єдина бавовна, яка засмутила окупантів".
Згодом мелітопольський мер розповів про наслідки ударів по російських базах.
Пряма мова Федорова: "Місцеві жителі повідомляють:
- За попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів.
- Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, оскільки в мелітопольських бракує місць.
- "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а й з південної сторони.
- Не всім оркам дорога до лікарень, деякі "швидкі" завертають до моргу".