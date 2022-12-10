Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер
Субота, 10 грудня 2022, 23:35
Внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Деталі: Вечері 10 грудня Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти. Очільник міста уточнив, що "це не єдина бавовна, яка засмутила окупантів".
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Згодом мелітопольський мер розповів про наслідки ударів по російських базах.
Пряма мова Федорова: "Місцеві жителі повідомляють:
- За попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів.
- Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, оскільки в мелітопольських бракує місць.
- "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а й з південної сторони.
- Не всім оркам дорога до лікарень, деякі "швидкі" завертають до моргу".
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