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Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер

"Українська правда"Субота, 10 грудня 2022, 23:35
Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер
Пожежа на базі росіян у Мелітополі, фото з Telegram Федорова

Внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: Вечері 10 грудня Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти. Очільник міста уточнив, що "це не єдина бавовна, яка засмутила окупантів".

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Згодом мелітопольський мер розповів про наслідки ударів по російських базах.

Пряма мова Федорова: "Місцеві жителі повідомляють:

  • За попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів.
  • Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, оскільки в мелітопольських бракує місць.
  • "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а й з південної сторони.
  • Не всім оркам дорога до лікарень, деякі "швидкі" завертають до моргу".

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Теми: МелітопольФедоровокупація
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