Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер

Пожежа на базі росіян у Мелітополі, фото з Telegram Федорова

Внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: Вечері 10 грудня Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти. Очільник міста уточнив, що "це не єдина бавовна, яка засмутила окупантів".

Згодом мелітопольський мер розповів про наслідки ударів по російських базах.

Пряма мова Федорова: "Місцеві жителі повідомляють: