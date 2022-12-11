В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр

Пожар на базе россиян в Мелитополе, фото из Telegram Федорова

Вследствие вечерних ударов по российским базам в Мелитополе есть много погибших и раненых оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: Вечером 10 декабря Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты. Глава города уточнил, что "это не единственный хлопок, который огорчил оккупантов".

Позже мелитопольский мэр рассказал о последствиях ударов по российским базам.

Прямая речь Федорова: "Местные жители сообщают: