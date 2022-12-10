В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр
Суббота, 10 декабря 2022, 23:35
Вследствие вечерних ударов по российским базам в Мелитополе есть много погибших и раненых оккупантов.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Детали: Вечером 10 декабря Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты. Глава города уточнил, что "это не единственный хлопок, который огорчил оккупантов".
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Позже мелитопольский мэр рассказал о последствиях ударов по российским базам.
Прямая речь Федорова: "Местные жители сообщают:
- По предварительным подсчетам, поджарилось около 200 оккупантов.
- Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, поскольку в мелитопольских не хватает мест.
- "Скорые" едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.
- Не всем оркам дорога в больницы, некоторые "скорые" заворачивают в морг".
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