Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр

"Украинская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 23:35
В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр
Пожар на базе россиян в Мелитополе, фото из Telegram Федорова

Вследствие вечерних ударов по российским базам в Мелитополе есть много погибших и раненых оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: Вечером 10 декабря Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты. Глава города уточнил, что "это не единственный хлопок, который огорчил оккупантов".

Реклама:

Позже мелитопольский мэр рассказал о последствиях ударов по российским базам.

Прямая речь Федорова: "Местные жители сообщают:

  • По предварительным подсчетам, поджарилось около 200 оккупантов.
  • Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, поскольку в мелитопольских не хватает мест.
  • "Скорые" едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.
  • Не всем оркам дорога в больницы, некоторые "скорые" заворачивают в морг".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольФедоровоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: