В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр

Пожар на базе россиян в Мелитополе, фото из Telegram Федорова

Вследствие вечерних ударов по российским базам в Мелитополе есть много погибших и раненых оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: Вечером 10 декабря Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты. Глава города уточнил, что "это не единственный хлопок, который огорчил оккупантов".

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Позже мелитопольский мэр рассказал о последствиях ударов по российским базам.

Прямая речь Федорова: "Местные жители сообщают:

По предварительным подсчетам, поджарилось около 200 оккупантов.

Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, поскольку в мелитопольских не хватает мест.

"Скорые" едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.

Не всем оркам дорога в больницы, некоторые "скорые" заворачивают в морг".