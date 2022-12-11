Піротехніки ДСНС вже знешкодили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів – МВС

За період повномасштабного вторгнення РФ підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили та очистили 76 га територій, вилучивши понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів.

Джерело: пресслужба МВС України, яка цитує слова заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко

Дослівно: "Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування".

Деталі: Також повідомляється, що наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Що цьому передувало: За даними ДСНС, внаслідок агресії РФ заміновано близько 30% території України, що за масштабами приблизно дорівнює двом територіям Австрії.