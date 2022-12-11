Пиротехники ГСЧС уже обезвредили более 300 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

За период полномасштабного вторжения РФ подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали и очистили 76 га территорий, изъяв более 300 тыс. взрывоопасных предметов.

Источник: пресс-служба МВД Украины, которая цитирует слова заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко

Дословно: "Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВОП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании".

Детали: Также сообщается, что сейчас полиция обеспечила стабилизационные мероприятия в 568 освобожденных населенных пунктах.

Что этому предшествовало: По данным ГСЧС, в результате агрессии РФ заминировано около 30% территории Украины, что по масштабам примерно равно двум территориям Австрии.