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Росіяни робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови – Гуменюк

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 04:18
Росіяни робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови – Гуменюк
Наталя Гуменюк. скриншот

Використовуючи іранські дрони-камікадзе, росіяни намагалися підлаштуватися до погодних умов, оскільки БПЛА чутливі до холоду.

Джерело: начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, цитує Укрінфором

Пряма мова: "Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран.

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Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність".

Деталі: За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

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Теми: війнаРосіяІран
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