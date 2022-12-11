Россияне делали паузу в использовании иранских дронов из-за погодных условий – Гуменюк

Используя иранские дроны-камикадзе, россияне пытались подстроиться к погодным условиям, поскольку БПЛА чувствительны к холоду.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, цитирует Укринфором

Прямая речь: "Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран.

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Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность".

Детали: По словам Гуменюк, пауза в использовании иранских дронов объясняется тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.

Она добавила, что сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников по Одесской области.