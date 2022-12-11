Путін втрачає підтримку прихильників через нездатність "захистити" Донбас – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що президент Росії Володимир Путін втрачає підтримку своїх прихильників через нездатність російських військ відтіснити Сили оборони і "захистити" Донбас.

Джерело: ISW

Деталі: Російські сили здійснили атаки на об'єкти критичної інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

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В інституті зазначають, що збільшення темпів російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що російські війська накопичили більше БПЛА за тритижневий період їх невикористання, або про те, що Росія нещодавно отримала або очікує незабаром отримати нову партію дронів з Ірану.

Експерти вважають, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку колишніх так званих лідерів псевдореспублік, провійськової спільноти, блогерів через неспроможність російських військ відтіснити Сили оборони далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас, як він обіцяв.

За спостереженнями ISW, російська влада все частіше відправляє чеченців на окуповані території України для формування там адміністративного режиму.

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"…цілком ймовірно, що російська окупаційна адміністрація прагне інтегрувати чеченських чиновників у свої структури, щоб зміцнити свій адміністративний контроль, використовуючи чеченський досвід у сфері репресій та функцій безпеки", – зазначають військові аналітики.

На їхню думку, це свідчить про те, що інакомислення та діяльність українських партизанів ставлять під сумнів здатність окупаційних режимів ефективно управляти. Саме тому загарбники застосовують інтеграцію "чеченських моделей управління".

Ключові висновки ISW: