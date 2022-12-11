Путин теряет поддержку сторонников из-за неспособности "защитить" Донбасс – ISW

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что президент России Владимир Путин теряет поддержку своих сторонников из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны и "защитить" Донбасс.

Источник: ISW

Детали: Российские силы совершили атаки на объекты критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.

В институте отмечают, что увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников может свидетельствовать о том, что российские войска накопили больше БПЛА за трехнедельный период их неиспользования, или о том, что Россия недавно получила или ожидает вскоре получить новую партию дронов из Ирана.

Эксперты считают, что президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку бывших так называемых лидеров псевдореспублик, провоенизированного сообщества, блогеров из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны дальше на запад от Донецка и "защитить" Донбасс, как он обещал.

По наблюдениям ISW, российские власти все чаще отправляют чеченцев на оккупированные территории Украины для формирования там административного режима.

"...вполне вероятно, что российская оккупационная администрация стремится интегрировать чеченских чиновников в свои структуры, чтобы укрепить свой административный контроль, используя чеченский опыт в сфере репрессий и функций безопасности", - отмечают военные аналитики.

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По их мнению, это свидетельствует о том, что инакомыслие и деятельность украинских партизан ставят под сомнение способность оккупационных режимов эффективно управлять. Именно поэтому захватчики применяют интеграцию "чеченских моделей управления".

Ключевые выводы ISW: