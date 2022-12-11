Путин теряет поддержку сторонников из-за неспособности "защитить" Донбасс – ISW
Институт изучения войны (ISW) предполагает, что президент России Владимир Путин теряет поддержку своих сторонников из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны и "защитить" Донбасс.
Источник: ISW
Детали: Российские силы совершили атаки на объекты критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.
В институте отмечают, что увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников может свидетельствовать о том, что российские войска накопили больше БПЛА за трехнедельный период их неиспользования, или о том, что Россия недавно получила или ожидает вскоре получить новую партию дронов из Ирана.
Эксперты считают, что президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку бывших так называемых лидеров псевдореспублик, провоенизированного сообщества, блогеров из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны дальше на запад от Донецка и "защитить" Донбасс, как он обещал.
По наблюдениям ISW, российские власти все чаще отправляют чеченцев на оккупированные территории Украины для формирования там административного режима.
"...вполне вероятно, что российская оккупационная администрация стремится интегрировать чеченских чиновников в свои структуры, чтобы укрепить свой административный контроль, используя чеченский опыт в сфере репрессий и функций безопасности", - отмечают военные аналитики.
По их мнению, это свидетельствует о том, что инакомыслие и деятельность украинских партизан ставят под сомнение способность оккупационных режимов эффективно управлять. Именно поэтому захватчики применяют интеграцию "чеченских моделей управления".
Ключевые выводы ISW:
- СМИ со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США сообщили, что Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина воздерживалась от нанесения ударов по военным объектам в России, учитывая кампанию по систематическому уничтожению украинской критической инфраструктуры.
- Российские войска совершили атаки на украинскую инфраструктуру с использованием большего количества беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.
- Путин рискует потерять поддержку марионеточных лидеров в Донецкой области из-за неспособности российских войск вытеснить украинские войска из-под артиллерийского огня из города Донецк.
- Российские власти все чаще привлекают чеченских чиновников и военнослужащих для формирования административных органов на оккупированных территориях.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Сватово, а российские и украинские войска провели наземные атаки в районе Кременной.
- Оккупанты продолжали попытки продвинуться в направлении Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка, а также защитить свои позиции на западе Донецкой области.
- Российские власти планируют запустить в России и на оккупированных украинских территориях программы по подготовке детей к военной службе.
- Захватчики в оккупированной Донецкой области захватывают гражданскую коммунальную технику для строительства оборонительных сооружений.