Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму
Неділя, 11 грудня 2022, 05:43
Партизанський рух "АТЕШ", який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази.
Джерело: "АТЕШ" у Тelegram
Дослівно: "База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить.
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Наші агенти спрацювали як по нотах.
Ми довго працювали над цим "проєктом" і, звісно, у нас все вийшло.
Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини".
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Деталі: У повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.
Що передувало: ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, писали про загиблих військових.