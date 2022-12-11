Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 06:43
скриншот

Партизанський рух "АТЕШ", який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази.

Джерело: "АТЕШ" у Тelegram

Дослівно: "База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить.

Наші агенти спрацювали як по нотах.

Ми довго працювали над цим "проєктом" і, звісно, у нас все вийшло.

Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини".

Деталі: У повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, писали про загиблих військових.

Теми: Кримокупаціяпожежапартизани
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – ISW

Доповнено о 01:30Зеленський у розмові з Байденом запропонував скликати глобальний саміт миру

РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ

фотоМаршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих

Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем
Росіяни робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови – Гуменюк
Путін втрачає підтримку прихильників через нездатність "захистити" Донбас – ISW
ЗСУ відбили атаки біля 11 населених пунктів і вдарили по 6 об’єктах ворога – зведення
Останні новини
09:25
В ЄС з січня з’явиться представник для нагляду за дотриманням санкцій – ЗМІ
09:15
Британська розвідка: пріоритетом командування РФ залишається захоплення Донеччини
09:08
У Німеччині вимагають облаштування бомбосховищ на тлі війни в Україні
08:55
Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України
08:41
У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів
08:37
За добу окупанти на Донеччині вбили 1 цивільного, ще 3 поранили – ОВА
08:35
Лавра після обшуків СБУ: порожній храм, мовчазний заповідник, туристи-паломники і business as usual
08:26
Напруга між Косовом і Сербією: в МЗС порадили українцям утриматись від поїздок до регіону
08:10
Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині, випустили близько 30 снарядів – облрада
07:54
Білорусь намагається приховати кількість техніки, переданої російським військовим – американські аналітики
Усі новини...