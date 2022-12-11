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Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 05:43
Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму
скриншот

Партизанський рух "АТЕШ", який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази.

Джерело: "АТЕШ" у Тelegram

Дослівно: "База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить.

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Наші агенти спрацювали як по нотах.

Ми довго працювали над цим "проєктом" і, звісно, у нас все вийшло.

Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини".

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Деталі: У повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.

Що передувало: ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, писали про загиблих військових.

Теми: Кримокупаціяпожежапартизани
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