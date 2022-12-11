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Партизаны взяли на себя ответственность за поджог базы РФ в оккупированном Крыму

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 05:43
Партизаны взяли на себя ответственность за поджог базы РФ в оккупированном Крыму
скриншот

Партизанское движение "АТЕШ", которое действует в оккупированном Крыму, взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы.

Источник: "АТЕШ" в Тelegram

Дословно: "База мобилизованных армии РФ в смт. Советский  в украинском Крыму - горит. 

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Наши агенты сработали как по нотам.

Мы долго работали над этим "проектом" и конечно у нас все получилось.

Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри".

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Детали: В сообщении партизаны уточнили, что в результате пожара есть жертвы, список которых пообещали опубликовать.

Что было раньше: СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, пишут о погибших военных.

Темы: Крымоккупацияпожарпартизаны
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