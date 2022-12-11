Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ ліквідували вже понад 94 тисячі російських загарбників

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 09:53
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Збройні сили за добу ліквідували ще 380 росіян та декілька одиниць їхньої техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

фотоСБУ затримала колаборанта, який збував награбоване окупантами майно

відео, оновленоПід Москвою знову палає ТЦ: площа пожежі – 10 тис квадратів

ЗСУ уразили 9 пунктів управління ворога – Генштаб

Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – ISW

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ відбили атаки біля 11 населених пунктів і вдарили по 6 об’єктах ворога – зведення
За ніч над трьома областями збили 10 із 15 "шахедів"
"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної" – Гайдай
Останні новини
12:36
Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом
12:23
подкастЧому вони крадуть? Коштовності України росіяни хотіли поцупити навіть в Амстердамі
12:21
Спільні навчання РФ і Білорусі тривають на віддалі від кордону з Україною - ДПСУ
12:13
Залякування українських дипломатів: закривавлений пакунок надіслали посольству у Греції
11:52
В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго
11:52
Голова Рівненщини Віталій Коваль: Білоруси або примикають до нас, або йдуть за відомою адресою
11:52
Міноборони РФ збирає баяни для відправки мобілізованим: хочуть укріпити бойовий дух
11:52
"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай
11:49
Українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінів
11:36
Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками
Усі новини...