ЗСУ ліквідували вже понад 94 тисячі російських загарбників
Неділя, 11 грудня 2022, 09:53
Збройні сили за добу ліквідували ще 380 росіян та декілька одиниць їхньої техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем – 1928 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
ВІДЕО ДНЯ