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ЗСУ ліквідували вже понад 94 тисячі російських загарбників

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 08:53
ЗСУ ліквідували вже понад 94 тисячі російських загарбників
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Збройні сили за добу ліквідували ще 380 росіян та декілька одиниць їхньої техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Теми: Збройні силивійна
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