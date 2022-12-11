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ВСУ ликвидировали уже более 94 тысяч российских захватчиков

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 08:53
ВСУ ликвидировали уже более 94 тысяч российских захватчиков
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА

Вооруженные силы за сутки ликвидировали еще 380 россиян и несколько единиц их техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,
  • танков - 2942 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5920 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
    корабли / катера - 16 (+0) ед,
    автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
    специальная техника - 167 (+0).

Темы: Вооруженные силывойна
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