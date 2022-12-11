ВСУ ликвидировали уже более 94 тысяч российских захватчиков

Вооруженные силы за сутки ликвидировали еще 380 россиян и несколько единиц их техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,

танков - 2942 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5920 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,

специальная техника - 167 (+0).