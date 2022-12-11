ВСУ ликвидировали уже более 94 тысяч российских захватчиков
Воскресенье, 11 декабря 2022, 09:53
Вооруженные силы за сутки ликвидировали еще 380 россиян и несколько единиц их техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,
- танков - 2942 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5920 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
корабли / катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
специальная техника - 167 (+0).
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