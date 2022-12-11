Росіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Вночі на 11 грудня російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та знищили автомобілі енергетиків.

Джерело: голова ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Деталі: Янушевич уточнив, що через обстріл знищено 3 службові автомобілі енергетиків, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

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Пожежа була на 30 квадратних метрів.

Чому це важливо: Енергетичний фронт чи не найважливіший наразі. Енергетики працюють невпинно днями й ночами, аби відновити систему після російських обстрілів у той час, коли мільйони українців сидять без світла, води та тепла.

Удари в такі об'єкти гальмують повернення електроенергії.

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