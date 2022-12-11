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Россияне уничтожили служебные автомобили энергетиков в Херсоне - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 10:35
фото: ОВА

Ночью на 11 декабря российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры и уничтожили автомобили энергетиков.

Источник: председатель ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Детали: Янушевич уточнил, что из-за обстрела уничтожено 3 служебных автомобиля энергетиков, поврежден ангар и еще 5 единиц техники.

Пожар был на 30 квадратных метров.

Почему это важно: Энергетический фронт едва ли не самый важный на сегодня. Энергетики работают неустанно днями и ночами, чтобы восстановить систему после российских обстрелов в то время, когда миллионы украинцев сидят без света, воды и тепла.

Удары в такие объекты тормозят возврат электроэнергии.

Напомним: Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Одесской области сейчас сложная - без света остаются более полутора миллионов украинцев.

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Темы: ХерсонэнергетикаобстрелРосcия
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