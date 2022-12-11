Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вбили 2 мирних жителів Херсонщини за добу

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 11:08
Наслідки російських обстрілів у Херсоні. Фото з Telegram Янушевича

Росіяни 45 разів ударили по Херсонській області 10 грудня, у результаті чого 2 цивільних загинуло та ще 5 отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що росіяни знову били по житлових кварталах Херсона.

Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний об’єкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

фотоСБУ затримала колаборанта, який збував награбоване окупантами майно

відео, оновленоПід Москвою знову палає ТЦ: площа пожежі – 10 тис квадратів

ЗСУ уразили 9 пунктів управління ворога – Генштаб

Усі новини...
Херсонська область
Прокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
Херсонщину за добу обстріляли понад 50 разів: 2 загиблих, 8 поранених
На "дорозі життя" на Херсонщині відновлять зруйнований міст – ОП
Останні новини
14:05
Nestlé інвестує в новий завод на Волині майже 40 мільйонів доларів
14:03
В Повітряних силах пояснили, які засоби ППО ефективні проти "Шахедів"
13:48
НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок на дорогих авто заступником голови ОП Тимошенком
13:47
Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
13:40
Видалили пухлину розміром з голову: у Львові лікарі врятували немовля з рідкісною патологією
13:39
Світовий банк планує до кінця року виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів
13:19
У Twitter можуть збільшити кількість символів у постах до 4 тисяч
13:17
У Греції заморозили активи віцепрезидентки Європарламенту, яку підозрюють в корупції
13:16
фотоУкраїнки вперше в історії виграли Кубок світу з боротьби
13:11
фото, оновленоОкупанти поцілили по центру населеного пункту Гірник на Донеччині: 2 загиблих, 10 поранених
Усі новини...