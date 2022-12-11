Окупанти вбили 2 мирних жителів Херсонщини за добу

Наслідки російських обстрілів у Херсоні. Фото з Telegram Янушевича

Росіяни 45 разів ударили по Херсонській області 10 грудня, у результаті чого 2 цивільних загинуло та ще 5 отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що росіяни знову били по житлових кварталах Херсона.

Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний об’єкт, приватні та багатоквартирні будинки.

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