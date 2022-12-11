Оккупанты убили 2 мирных жителей Херсонщины за сутки
Воскресенье, 11 декабря 2022, 11:08
Россияне 45 раз ударили по Херсонской области 10 декабря, в результате чего 2 гражданских погибли и еще 5 получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".
Детали: Глава ОВА подчеркнул, что россияне снова били по жилым кварталам Херсона.
Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью на 11 декабря российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры и уничтожили автомобили энергетиков.