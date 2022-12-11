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Оккупанты убили 2 мирных жителей Херсонщины за сутки

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 11:08
Последствия российских обстрелов в Херсоне. Фото из Telegram Янушевича

Россияне 45 раз ударили по Херсонской области 10 декабря, в результате чего 2 гражданских погибли и еще 5 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что россияне снова били по жилым кварталам Херсона.

Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

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Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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