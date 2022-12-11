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Негода зупинила електротранспорт у Львові

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 12:47
Негода зупинила електротранспорт у Львові
Фото ілюстративне з сайту city-adm.lviv.ua

У Львові не курсують трамваї і тролейбуси через обледеніння контактної мережі.

Джерело: Львівська міська рада з посиланням на заступницю мера міста з питань ЖКГ Ірину Маруняк

Пряма мова Маруняк: "Зараз аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено".

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Деталі: Вона пояснила, що близько 6:00 ранку розпочався дощ, який при мінусовій температурі дуже швидко перетворився на лід на трамвайній та тролейбусній електромережі.

Тому на маршрути змогли вийти лише частина трамваїв та тролейбусів, але зараз вони не можуть продовжити рух.

У "Львівелектротранс" повідомили, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але спрогнозувати, коли відновиться рух, наразі важко.

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Теми: Львівтранспортпогода
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