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Непогода остановила электротранспорт во Львове

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 12:47
Непогода остановила электротранспорт во Львове
Фото иллюстративное с сайта city-adm.lviv.ua

Во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы из-за обледенения контактной сети.

Источник: Львовский городской совет со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Ирину Маруняк

Прямая речь Маруняк: "Сейчас аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" работают над тем, чтобы поснимать мокрые глыбы льда, которые образовались на контактной сети. Как только удастся все устранить и не будет очередного накопления льда, движение электротранспорта будет восстановлено".

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Детали: Она пояснила, что около 6:00 утра начался дождь, который при минусовой температуре очень быстро превратился в лед на трамвайной и троллейбусной электросети.

Поэтому на маршруты смогли выйти только часть трамваев и троллейбусов, но сейчас они не могут продолжить движение.

В "Львовэлектротранс" сообщили, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, но спрогнозировать, когда восстановится движение, пока трудно.

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Темы: Львовтранспортпогода
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