Непогода остановила электротранспорт во Львове
Во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы из-за обледенения контактной сети.
Источник: Львовский городской совет со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Ирину Маруняк
Прямая речь Маруняк: "Сейчас аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" работают над тем, чтобы поснимать мокрые глыбы льда, которые образовались на контактной сети. Как только удастся все устранить и не будет очередного накопления льда, движение электротранспорта будет восстановлено".
Детали: Она пояснила, что около 6:00 утра начался дождь, который при минусовой температуре очень быстро превратился в лед на трамвайной и троллейбусной электросети.
Поэтому на маршруты смогли выйти только часть трамваев и троллейбусов, но сейчас они не могут продолжить движение.
В "Львовэлектротранс" сообщили, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, но спрогнозировать, когда восстановится движение, пока трудно.
Предыстория:
- По состоянию на 13 часов 11 декабря из-за непогоды на западе Украины задерживаются 9 поездов дальнего следования.