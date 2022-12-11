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Останні рази росіяни атакували дронами з Азовського моря – Ігнат

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 13:14
Останні рази росіяни атакували дронами з Азовського моря – Ігнат
ФОТО: СТРАТКОМ ЗСУ

Російські окупанти під час двох останніх атак по Україні запускали дрони з акваторії Азовського моря, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "З Азовського моря запускають дрони-камікадзе зараз. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край.

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Дві крайні атаки дронів були саме звідти".

Деталі: Ігнат також пояснив, що кораблі в Середземному морі, про які повідомляється в щоденних зведеннях, "навряд чи" ризикнуть атакувати Україну, оскільки росіяни не запустять ракети над країнами НАТО (як вони це роблять з Молдовою).Тому їхня наявність не впливає на загрозу.

Нагадаємо: Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

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Теми: Азовське моревійнаобстріл
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