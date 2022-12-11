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Последние разы россияне атаковали дронами с Азовского моря - Игнат

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 14:14
ФОТО: СТРАТКОМ всУ

Российские оккупанты во время двух последних атак по Украине запускали дроны из акватории Азовского моря, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Из Азовского моря запускают дроны-камикадзе сейчас. Из восточной части Азовского моря, Краснодарский край.

Две крайние атаки дронов были именно оттуда".

Детали: Игнат также пояснил, что корабли в Средиземном море, о которых сообщается в ежедневных сводках, "вряд ли" рискнут атаковать Украину, поскольку россияне не запустят ракеты над странами НАТО (как они это делают с Молдовой), поэтому их наличие не влияет на угрозу.

Напомним: Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Темы: Азовское моревойнаобстрел
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