Последние разы россияне атаковали дронами с Азовского моря - Игнат

Российские оккупанты во время двух последних атак по Украине запускали дроны из акватории Азовского моря, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Из Азовского моря запускают дроны-камикадзе сейчас. Из восточной части Азовского моря, Краснодарский край.

Реклама:

Две крайние атаки дронов были именно оттуда".

Детали: Игнат также пояснил, что корабли в Средиземном море, о которых сообщается в ежедневных сводках, "вряд ли" рискнут атаковать Украину, поскольку россияне не запустят ракеты над странами НАТО (как они это делают с Молдовой), поэтому их наличие не влияет на угрозу.

Напомним: Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.