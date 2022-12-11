Запрацювала онлайн-мапа укриттів і "Пунктів незламності" у Херсоні
Влада створила для херсонців онлайн-мапу укриттів і "Пунктів незламності", щоб вони могли убезпечити себе під час російських обстрілів.
Джерело: Мінреінтеграції у Telegram
Дослівно Мінреінтеграції: "Після звільнення Херсона ворог посилив обстріли міста. Для того, щоб мешканці могли убезпечити себе, створено електронну мапу бомбосховищ".
Деталі: Знайти найближче укриття можна за посиланням.
Також на мапі вказані адреси "Пунктів незламності", які працюють на Херсонщині. У цих місцях можна зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом.
Влада закликає мешканців визначити, де розташовані найближчі до них сховища завчасно і не ігнорувати сигнали тривоги.
Чому це важливо: Росіяни фактично щоденно обстрілюють деокупований Херсон та інші звільнені населені пункти області. У регіоні майже щодня гинуть цивільні люди.
Передісторія:
- Росіяни 45 разів ударили по Херсонській області 10 грудня, у результаті чого 2 цивільних загинуло та ще 5 отримали поранення.