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Запрацювала онлайн-мапа укриттів і "Пунктів незламності" у Херсоні

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 14:48
Фото ілюстративне з Telegram Мінреінтеграції

Влада створила для херсонців онлайн-мапу укриттів і "Пунктів незламності", щоб вони могли убезпечити себе під час російських обстрілів.

Джерело: Мінреінтеграції у Telegram

Дослівно Мінреінтеграції: "Після звільнення Херсона ворог посилив обстріли міста. Для того, щоб мешканці могли убезпечити себе, створено електронну мапу бомбосховищ".

Деталі: Знайти найближче укриття можна за посиланням.

Також на мапі вказані адреси "Пунктів незламності", які працюють на Херсонщині. У цих місцях можна зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом.

Влада закликає мешканців визначити, де розташовані найближчі до них  сховища завчасно і не ігнорувати сигнали тривоги.

Чому це важливо: Росіяни фактично щоденно обстрілюють деокупований Херсон та інші звільнені населені пункти області. У регіоні майже щодня гинуть цивільні люди.

Передісторія: 

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійнапункти незламності
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