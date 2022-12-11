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Заработала онлайн-карта укрытий и "Пунктов несокрушимости" в Херсоне

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 14:48
Фото иллюстративное из Telegram Минреинтеграции

Власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и "Пунктов несокрушимости", чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.

Источник: Минреинтеграции в Telegram

Дословно Минреинтеграции: "После освобождения Херсона враг усилил обстрелы города. Для того, чтобы жители могли обезопасить себя, создана электронная карта бомбоубежищ".

Детали: Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.

Также на карте указаны адреса "Пунктов несокрушимости", которые работают на Херсонщине. В этих местах можно согреться, подзарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом.

Власти призывают жителей определить, где расположены ближайшие к ним укрытия заблаговременно и не игнорировать сигналы тревоги.

Почему это важно: Россияне фактически ежедневно обстреливают деоккупированный Херсон и другие освобожденные населенные пункты области. В регионе почти ежедневно гибнут гражданские люди.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойнапункты несокрушимости
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