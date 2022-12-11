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Зеленський поговорив із Макроном про "формулу миру", співпрацю в енергетиці й обороні

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 14:11
Зеленський поговорив із Макроном про формулу миру, співпрацю в енергетиці й обороні
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову із французьким візаві Емануелем Макроном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – йдеться в повідомленні.

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Доповнено 16:50. Макрон повідомив у Twitter, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорив проведення двох конференцій, які Франція приймає у вівторок, 13 грудня: "перша - міжнародна, щоб задовольнити потреби України для проходження зими, і друга - з французькими компаніями, які беруть участь у відновленні країни".

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив французький президент.

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Кілька днів тому Зеленський провів розмову з цієї ж тематики з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Раніше президент Франції заявив, що українці самі мають приймати рішення щодо своїх кордонів, провівши паралель зі становищем французів під час Другої світової війни.

Теми: ЗеленськийФранціявійнаенергетика
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