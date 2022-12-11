Зеленський поговорив із Макроном про "формулу миру", співпрацю в енергетиці й обороні

Президент Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову із французьким візаві Емануелем Макроном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – йдеться в повідомленні.

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Провів телефонну розмову з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту #G7 та конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022

Доповнено 16:50. Макрон повідомив у Twitter, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорив проведення двох конференцій, які Франція приймає у вівторок, 13 грудня: "перша - міжнародна, щоб задовольнити потреби України для проходження зими, і друга - з французькими компаніями, які беруть участь у відновленні країни".

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив французький президент.

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L’Ukraine pourra compter aussi longtemps qu’il le faudra sur l’appui de la France pour voir sa souveraineté et son intégrité territoriale pleinement rétablies. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 11, 2022

Кілька днів тому Зеленський провів розмову з цієї ж тематики з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Раніше президент Франції заявив, що українці самі мають приймати рішення щодо своїх кордонів, провівши паралель зі становищем французів під час Другої світової війни.