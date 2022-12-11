Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив із Макроном про "формулу миру", співпрацю в енергетиці й обороні

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 15:11
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову із французьким візаві Емануелем Макроном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – йдеться в повідомленні.

Доповнено 16:50. Макрон повідомив у Twitter, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорив проведення двох конференцій, які Франція приймає у вівторок, 13 грудня: "перша - міжнародна, щоб задовольнити потреби України для проходження зими, і друга - з французькими компаніями, які беруть участь у відновленні країни".

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив французький президент.

Кілька днів тому Зеленський провів розмову з цієї ж тематики з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Раніше президент Франції заявив, що українці самі мають приймати рішення щодо своїх кордонів, провівши паралель зі становищем французів під час Другої світової війни.

Теми: ЗеленськийФранціявійнаенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Нові санкції ЄС вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах – ЗМІ

Зеленський: Якщо Путін помре – війна закінчиться

НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок на дорогих авто заступником голови ОП Тимошенком

Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор
Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський
Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем
Останні новини
17:33
Зеленський: До перемоги я буду президентом, а потім не знаю. Хочу на море і пива
17:33
Скільки триватимуть зимові канікули на Київщині – розповідають в ОВА
17:27
фотоПрикордонники виявили двох колаборантів, які прямували до Києва
17:22
Енергетичне співтовариство допоможе "Укренерго" стягнути з Росії завдані збитки
17:08
Нові санкції ЄС вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах – ЗМІ
17:07
Путін любить життя та боїться смерті, тому навряд чи застосує ядерну зброю – Зеленський
17:01
"Померти не дають, гуманітарки наїдаємося". Як виживають цивільні в Бахмуті - відео
16:27
Перехід на 2% податку створив купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів – депутат
16:26
У Норвегії знайшли затонулий корабель, який пролежав на дні сотні років
16:20
Зеленський: Якщо Путін помре – війна закінчиться
Усі новини...