Зеленський поговорив із Макроном про "формулу миру", співпрацю в енергетиці й обороні

Президент Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову із французьким візаві Емануелем Макроном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – йдеться в повідомленні.

Провів телефонну розмову з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту #G7 та конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності 🇺🇦. December 11, 2022

Доповнено 16:50. Макрон повідомив у Twitter, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорив проведення двох конференцій, які Франція приймає у вівторок, 13 грудня: "перша - міжнародна, щоб задовольнити потреби України для проходження зими, і друга - з французькими компаніями, які беруть участь у відновленні країни".

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив французький президент.

L’Ukraine pourra compter aussi longtemps qu’il le faudra sur l’appui de la France pour voir sa souveraineté et son intégrité territoriale pleinement rétablies. ВІДЕО ДНЯ December 11, 2022

Кілька днів тому Зеленський провів розмову з цієї ж тематики з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Раніше президент Франції заявив, що українці самі мають приймати рішення щодо своїх кордонів, провівши паралель зі становищем французів під час Другої світової війни.