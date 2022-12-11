Зеленский поговорил с Макроном о "формуле мира", сотрудничестве в энергетике и обороне

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с французским визави Эммануэлем Макроном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей формулы мира из 10 шагов, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", – говорится в сообщении.

Провів телефонну розмову з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту #G7 та конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності 🇺🇦. December 11, 2022

Дополнено 16:50. Макрон сообщил в Twitter, что во время телефонного разговора с Зеленским обсудил проведение двух конференций, которые Франция принимает во вторник, 13 декабря: "первая - международная, чтобы удовлетворить потребности Украины для прохождения зимы, и вторая - с французскими компаниями, которые участвуют в восстановлении страны".

"Украина сможет рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул французский президент.

L’Ukraine pourra compter aussi longtemps qu’il le faudra sur l’appui de la France pour voir sa souveraineté et son intégrité territoriale pleinement rétablies. ВИДЕО ДНЯ December 11, 2022

Несколько дней назад Зеленский провел разговор по этой же тематике с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее президент Франции заявил, что украинцы сами должны принимать решения относительно своих границ, проведя параллель с положением французов во время Второй мировой войны.