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Зеленский поговорил с Макроном о "формуле мира", сотрудничестве в энергетике и обороне

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 14:11
Зеленский поговорил с Макроном о формуле мира, сотрудничестве в энергетике и обороне
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с французским визави Эммануэлем Макроном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей формулы мира из 10 шагов, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", – говорится в сообщении.

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Дополнено 16:50. Макрон сообщил в Twitter, что во время телефонного разговора с Зеленским обсудил проведение двух конференций, которые Франция принимает во вторник, 13 декабря: "первая - международная, чтобы удовлетворить потребности Украины для прохождения зимы, и вторая - с французскими компаниями, которые участвуют в восстановлении страны".

"Украина сможет рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул французский президент.

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Несколько дней назад Зеленский провел разговор по этой же тематике с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее президент Франции заявил, что украинцы сами должны принимать решения относительно своих границ, проведя параллель с положением французов во время Второй мировой войны.

Темы: ЗеленскийФранциявойнаэнергетика
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