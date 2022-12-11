У ВМС показали, як знищують міну біля узбережжя Одещини

Біля узбережжя Одещини виявили чергову дрейфуючу міну, її успішно ліквідували.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

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Дослівно: "Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини.

Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України".

Що передувало: 4 грудня також повідомлялося, що на Одещині контрольовано знищили якірну міну, яку штормом винесло на берег.